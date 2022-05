Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Saliba, Clauss... C'est déjà très chaud pour Longoria !

Publié le 1 juin 2022 à 1h00 par Arthur Montagne

Bien décidé à renforcer son secteur défensif cet été, l'OM multiplie les pistes avec pour priorité de conserver William Saliba. Un dossier qui s'annonce très compliqué puisque l'international français est prêté sans option d'achat. La piste menant à Jonathan Clauss a également pris du plomb dans l'aile. Début de mercato compliqué pour Pablo Longoria.

A quelques jours de l'ouverture du mercato estival, l'OM peut souffler puisque le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) a confirmé auprès du club phocéen que son appel était suspensif dans le conflit qui l'oppose à Watford pour le cas Pape Gueye. Par conséquent, l'interdiction de recrutement est levée pour le moment et l'OM pourra se renforcer. Cela tombe puisque les Marseillais retrouveront la Ligue des champions la saison prochaine et devront recruter cet été. Mais plusieurs pistes de Pablo Longoria se compliquent déjà.

Mercato - OM : William Saliba s'éloigne de Marseille... https://t.co/oBn1LrPFEM pic.twitter.com/6N8fChAhpJ — le10sport (@le10sport) May 31, 2022

L'OM en grand danger pour ses priorités