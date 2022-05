Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Le plan XXL de Pérez pour l’avenir de Carlo Ancelotti !

Publié le 31 mai 2022 à 18h30 par Bernard Colas

Samedi, le Real Madrid a remporté la 14e Ligue des champions de son histoire, la deuxième avec Carlo Ancelotti sur le banc de touche. De retour chez les Merengue l’été dernier après le départ de Zinedine Zidane, l’Italien a rapidement retrouvé sa place au sein de la Casa Blanca, au point que Florentino Pérez n’imagine plus son départ.

« C’était inattendu en effet. On ne dit pas non au Real Madrid, c’est impossible. Everton n’était pas très content, mais ils sont contents maintenant puisqu’on a gagné. » Peu après avoir remporté la Ligue des champions avec le Real Madrid face à Liverpool (1-0) samedi, Carlo Ancelotti ne cachait pas sa joie à l’idée d’avoir retrouvé l’écurie espagnole, après son départ en 2015. L’été dernier, le président Florentino Pérez avait surpris en allant chercher l’Italien pour assurer la succession de Zinedine Zidane, un choix qui s’est avéré payant après l’excellente année réalisée par l’écurie merengue , sacrée en Liga et en Ligue des champions. Alors que le contrat de Carlo Ancelotti court jusqu’en 2024, personne n’imagine aujourd’hui le technicien de 62 ans quitter son poste, à commencer par Florentino Pérez, qui aurait un plan précis pour la suite.

Pérez veut qu’Ancelotti reste lié au Real Madrid