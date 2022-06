Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar veut boucler un transfert à 53M€ pour remplacer Neymar !

Publié le 1 juin 2022 à 13h30 par Bernard Colas

Après une nouvelle saison irrégulière, Neymar n’apparaît plus comme un élément incontournable au PSG, au point que le club de la capitale souhaiterait s’en séparer dès cet été. Le projet QSI va connaître de profonds changements dans les prochaines semaines et le départ de l’international brésilien serait vu d’un bon œil en interne. L’identité de son successeur serait même déjà identifiée.

Recruté pour 222M€ à l’été 2017, Neymar n’est jamais parvenu à endosser le rôle qui lui était destiné au sein du PSG, la faute à de nombreuses blessures. L’international auriverde devait devenir la tête de gondole du projet QSI, mais Kylian Mbappé est parvenu à prendre le dessus sur lui, et l’arrivée de son ami Lionel Messi l’été dernier n’a rien changé. Ainsi, le PSG chercherait aujourd’hui à trouver une porte de sortie à Neymar, et même du côté du Qatar, on aurait perdu patience avec le numéro 10. La situation de ce dernier sera donc à surveiller de près cet été, et à Paris, on songe déjà à sa succession.

Le PSG veut Arnaut Danjuma pour oublier Neymar, mais…