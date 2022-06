Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Les Verts passent à l’action pour la succession de Dupraz !

Publié le 1 juin 2022 à 11h10 par Bernard Colas

Lié à l’ASSE jusqu’au 30 juin, Pascal Dupraz ne sera pas reconduit à son poste et la direction se penche sur sa succession. Laurent Batlles apparaît comme la priorité pour prendre les commandes du club, qui évoluera en Ligue 2 la saison prochaine, et les contacts seraient entamés entre les deux parties.

Sous contrat jusqu’au 30 juin, Pascal Dupraz ne sera bientôt plus officiellement l’entraîneur de l’ASSE. L’entraineur de 59 ans va en effet quitter son poste sans avoir rempli sa mission au sein du club, relégué en Ligue 2. « Il n'y avait aucun doute sur ce sujet-là et ça, dès le 5 décembre , a confirmé ce mercredi matin Jean-François Soucasse, le président exécutif de l’ASSE, au micro de France Bleu Saint-Etienne Loire , tout en restant évasif sur la question de sa succession. J'espère que nous serons en capacité de faire des annonces positives dans les meilleurs délais. Je ne vous donne pas de délai parce qu'il faut c'est du travail, une recherche. Il ne suffit pas d'aller à ce qui peut paraître le plus simple. Il faut aller à ce qui paraît le plus efficace. Il y a aussi une équipe à reconstruire, mais aussi un staff à reconstruire. Le challenge est immense. Avec moi, il y a une équipe. Lundi a été une journée excessivement difficile, mais maintenant, tout le monde est reparti. » Le nom de Laurent Battles est évoqué depuis plusieurs jours pour prendre les commandes de l’ASSE, et la direction n’a pas traîné pour passer à l’action.





L’ASSE discute avec Laurent Battles