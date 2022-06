Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Joan Laporta prépare du très lourd pour Xavi cet été !

Publié le 1 juin 2022 à 10h30 par Thomas Bourseau

Alors que le FC Barcelone traverse une passe financière relativement délicate comme le président de la Liga Javier Tebas l’a souligné ces dernières heures, le président Joan Laporta serait tout de même déterminé à offrir à Xavi Hernandez un effectif suffisamment complet pour jouer sur tous les tableaux la saison prochaine. Et chacune des lignes devrait idéalement être renforcée dans l’esprit des dirigeants blaugrana.

Et si le FC Barcelone était dans l’incapacité, contrairement aux deux dernières sessions de transfert, de recruter sur le marché à l’occasion du mercato estival à venir ? C’est du moins la tendance évoquée par Javier Tebas dans la journée de mardi. Selon le président de la Liga, compte tenu de la situation financière dans laquelle le FC Barcelone se trouve, le président Joan Laporta ayant fait part d’une dette d’1,3Md€ en août dernier, il serait impossible en l’état pour le club culé de mener à bien de grosses opérations sur le marché à l’instar de la piste Robert Lewandowski. « Le Barça sait déjà ce qu'il doit faire s'il veut signer Lewandowski. Ils connaissent parfaitement nos règles de contrôle économique. C'est pour éviter des problèmes économiques majeurs. Je ne sais pas s'ils vendront De Jong ou Pedri, mais ils savent qu'ils doivent entrer plus et vendre des actifs. À ce jour, ils ne peuvent toujours pas signer Lewandowski ». Une sortie médiatique qui n’est pas restée longtemps sans réponse puisque le patron du FC Barcelone, en la personne de Joan Laporta, est monté au créneau. « Je vous demanderais de vous abstenir de faire des déclarations sur le fait que le Barça puisse ou non signer un joueur, car cela nuit clairement aux intérêts du FC Barcelone. D'ailleurs, je ne sais pas s'il fait ces déclarations volontairement ou involontairement, mais s'il les fait volontairement c'est un signe clair qu'il veut nuire aux intérêts du Barça. Et s'il fait ces déclarations involontairement, c'est déjà une preuve supplémentaire de l'incontinence verbale de Tebas et de son désir d'être sous les feux de la rampe, ce qui, avec tout le respect que je lui dois, ne lui correspond pas ». Ambiance…

Parole à la défense

Néanmoins le FC Barcelone aurait potentiellement la possibilité de renflouer ses caisses avec plus de 700M€ par le biais de signatures d’accords avec CVC Capital Partners, Goldman Sachs et autres. Mundo Deportivo a fait un point ce mercredi concernant la volonté du FC Barcelone de lever ces différents leviers économiques afin de renforcer de nombreux postes clés de l’effectif entraîné par Xavi Hernandez. L’entraîneur du FC Barcelone compterait allier qualité à la quantité sans oublier la compétitivité. Ce serait d’ailleurs la raison pour laquelle Andreas Christensen et Franck Kessié se seraient déjà mis d’accord avec le FC Barcelone. Mais ce ne serait que le début. L’ancienne icône du Barça souhaiterait voir débarquer un latéral gauche et un arrière droit. Les priorités ne seraient autre que Marcos Alonso et César Azpilicueta. Sous contrat jusqu’en juin 2023 à Chelsea, les deux joueurs espagnols aimeraient parvenir à un accord avec les Blues pour pouvoir plier bagage dès cet été par le biais d’un transfert. Pour ce qui est du poste de défenseur central, la priorité de Xavi est bien précise. Mundo Deportivo fait part d’un intérêt concret pour Jules Koundé. Le quotidien catalan affirme en outre que Xavi Hernandez serait totalement sous le charme de l’international français pour qui le FC Barcelone serait enclin à l’idée d’échanger contre Sergiño Dest, moyennant une compensation financière. En cas d’échec pour Koundé, le Barça tenterait le tout pour le tout avec Kalidou Koulibaly.

L’épineux dossier Frenkie de Jong réglé par… Bernardo Silva ?

Cela fait quelque temps à présent qu’il est question d’un éventuel départ de Frenkie de Jong dans la presse. En effet, le milieu de terrain néerlandais dispose certes d’un contrat courant jusqu’en juin 2026. Pour autant, en cas de bonne offre sur le marché estival, le FC Barcelone devrait considérablement étudier la proposition en question, en raison de sa situation économique. Et pour le remplacer, le FC Barcelone viserait très haut avec Bernardo Silva, homme clé du succès du Manchester City de Pep Guardiola en Premier League cette saison. En outre, il est spécifié par Mundo Deportivo que Xavi ne donnerait son feu vert pour la vente de Frenkie de Jong si et seulement si, un remplaçant de la trempe de Bernardo Silva était recruté pour le remplacer.

Le casse-tête de l’attaque…