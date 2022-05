Foot - Barcelone

Barcelone : Joan Laporta répond à Tebas après ses sorties polémiques !

Publié le 31 mai 2022 à 19h10 par Dan Marciano

Président de la Liga, Javier Tebas a annoncé, plus tôt dans la journée, que le Barça était dans l'incapacité de signer Robert Lewandowski, valorisé 40M€. Il n'a pas fallu attendre beaucoup de temps pour découvrir la réponse de Joan Laporta. Le dirigeant catalan a répondu sèchement au responsable de l'instance espagnol.

C'est un secret de polichinelle, le FC Barcelone espère recruter Robert Lewandowski, désireux de quitter le Bayern Munich cet été. En coulisses, le club catalan réfléchit à un moyen de financer cette opération, estimée à 40M€. Mais ce mardi, Javier Tebas a douché les espoirs du Barça. « Le Barça sait déjà ce qu'il doit faire s'il veut signer Lewandowski. Ils connaissent parfaitement nos règles de contrôle économique. C'est pour éviter des problèmes économiques majeurs. Je ne sais pas s'ils vendront De Jong ou Pedri, mais ils savent qu'ils doivent entrer plus et vendre des actifs. À ce jour, ils ne peuvent toujours pas signer Lewandowski » a confié le président de la Liga.

#FCB 🔵🔴💥 Laporta contesta duramente a Tebas❌ Laporta le ha pedido que se abstenga de hacer este tipo de declaraciones que perjudican al club azulgranahttps://t.co/HEQ2f1n97k — Diario SPORT (@sport) May 31, 2022

« Je vous demanderais de vous abstenir car cela nuit clairement aux intérêts du FC Barcelone »