PSG - Luis Enrique : Le Qatar reçoit un message cash !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Habitués à changer régulièrement d'entraîneur depuis le rachat du PSG, les propriétaires qataris semblent avoir trouvé le bon profil avec Luis Enrique qui réalise une très bonne saison avec le club de la capitale. Et Aliou Cissé, ancien milieu de terrain du PSG, milite plus que jamais en faveur d'une continuité avec le technicien espagnol et le fait savoir.

Toujours en course pour un quadruplé historique cette saison avec le PSG (Trophée des Champions, Ligue 1, Coupe de France et Ligue des Champions), Luis Enrique pourrait donc marquer l'histoire du club. Il faut dire que depuis le rachat en 2011, les propriétaires qataris ont tenté pas moins de 13 entraîneurs différents, et Luis Enrique pourrait donc enfin symboliser une certaine continuité pour les années à venir au PSG. C'est du mois ce qu'espère Aliou Cissé, qui fait passer un message au Qatar dans les colonnes du Parisien .

« À un moment donné, il faut faire confiance à un entraîneur »

« J’aime ce club, je crois en lui. Mais il faut de la continuité. Quels que soient les moyens, on ne peut pas réussir sans continuité. De très grands joueurs sont passés et ça n’a pas marché, ce ne sont donc pas les joueurs le problème. À un moment donné, il faut faire confiance à un entraîneur. L’argent ne peut pas tout acheter. On ne gagnera jamais la Ligue des champions en virant l’entraîneur tous les deux ans. J’ai l’impression que Luis Enrique est là pour un projet », indique l'ancien milieu de terrain du PSG, sélectionneur du Sénégal depuis 2015.

