EXCLU - Mercato : Rennes vient de dégainer pour Denayer, mais…

Publié le 1 juin 2022 à 12h15 par Alexis Bernard

En quête d’un nouveau renfort en défense, le Stade Rennais se lance à la poursuite de Jason Denayer. En fin de contrat avec l’Olympique Lyonnais, l’international belge vient de recevoir une proposition de la part du club breton. Mais il reste chaudement courtisé à l’étranger, à qui il accorde sa priorité…

La connexion entre le Stade Rennais et l’Olympique Lyonnais ne semble pas avoir de plomb dans l’aile. Alimenté par Florian Maurice, ancien patron du recrutement des Gones aujourd’hui en poste du côté de la Bretagne, l’axe fonctionne à merveille comme en témoigne les signatures récentes de Martin Terrier et Bruno Genesio. Et pour la saison prochaine, Florian Maurice continue de regarder cet effectif lyonnais qu’il connait si bien… Comme révélé par Foot Mercato , Rennes suit de près le dossier Jason Denayer, dont le contrat arrive à échéance. L’idée de récupérer l’international belge pour zéro euro séduit en Bretagne. Et selon nos informations, Rennes vient de passer à l’action.

Rennes a transmis une offre

Après le stade de l'intérêt, nouvelle étape pour Rennes, qui prépare le possible départ de Nayef Aguerd. Ces dernières heures, le Stade Rennais est en effet passé à l’offensive auprès de Jason Denayer et ses représentants. Le 10 Sport est en mesure d’affirmer qu’une proposition concrète vient d’être faite afin que le Lyonnais bascule sous le pavillon rouge et noir. Florian Maurice est bien évidemment à la manœuvre du dossier, lui qui connaît très bien Jason Denayer puisqu’il a participé à sa venue dans le Rhône en 2018. Pour autant, est-ce que ce lien sera suffisant pour convaincre le défenseur belge de venir à Rennes ? Pas sûr…

