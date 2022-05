Foot - Mercato

Mercato - Rennes : Génesio se confie sur son avenir !

Publié le 25 mai 2022 à 12h05 par La rédaction

Élu meilleur entraîneur de Ligue 1 lors de la remise des trophées UNFP, le coach du Stade Rennais s’est confié sur son avenir au sein du club breton dans une interview accordée à l’Équipe.

Quatrième de Ligue 1, le Stade Rennais représentera la France en Europa League la saison prochaine. De bons résultats expliqués par l’arrivé de Bruno Genesio sur le banc breton. Le technicien français, élu meilleur entraîneur de l’année en Ligue 1, s’est confié sur son avenir au micro de l’Équipe , lui ne possédant plus qu’un an de contrat avec le SRFC : « j'ai un an de contrat, donc je prépare la saison, quoi qu'il arrive, je serai là la saison prochaine, c'est mon job de préparer la saison du mieux possible. Je suis bien ici, car j'ai la chance de travailler dans un contexte favorable avec des gens qui me font confiance et ce que je viens de dire pour les joueurs est aussi valable pour moi », a déclaré Genesio. On devrait donc retrouver l’entraîneur de 55 ans, l’année prochaine, sur le banc de Rennes, en quête d’un sacre européen.