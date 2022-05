Mercato : Le verdict est tombé pour Cristiano Ronaldo !

Foot - Mercato - Manchester United

Alors que Manchester United ne jouera pas la Ligue des champions la saison prochaine, Crisitiano Ronaldo pourrait bien décider de changer de club cet été. Cependant, Erik ten Hag ne voudrait pas se débarrasser du Portugais cet été, puisqu’il compterait sur lui pour le prochain exercice.

L’été dernier, Cristiano Ronaldo avait étonné son monde en faisant son retour à Manchester United. Si d'un point de vue personnel, la saison du portugais est plutôt satisfaisante - puisqu’il a trouvé le chemin des filets à 24 reprises en 38 apparitions toutes compétitions confondues - elle laisse à désirer sur le plan collectif. Manchester United a terminé seulement sixième de Premier League et ne participera donc pas à la Ligue des champions la saison prochaine. Et ce facteur pourrait être décisif pour l’avenir de Cristiano Ronaldo, qui est en fin de contrat en juin 2023. Mais Erik ten Hag ne voudrait pas vraiment s’en séparer cet été.

Selon les informations du journaliste Rudy Galetti, Cristiano Ronaldo devrait - sauf retournement de situation exceptionnel - jouer un rôle très important à Manchester United la saison prochaine. Erik ten Hag voudrait miser sur lui, et d’autres joueurs comme Donny van de Beek, pour que le club mancunien retrouve sa gloire d’antan. Reste maintenant à voir si le plan de l’ancien entraîneur de l’Ajax Amsterdam saura raviver la flamme des Red Devils de Manchester United la saison prochaine. À suivre...

