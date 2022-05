Foot - Mercato

Mercato : Unai Emery veut deux anciens du PSG !

Publié le 25 mai 2022 à 11h52 par La rédaction

Après une saison plus que réussie, Villarreal et son entraîneur Unai Emery souhaitent se renforcer sur le prochain mercato, et les Espagnols viseraient deux anciens Parisiens…

7e de Liga, synonyme de coupe d’Europe, mais surtout demi-finaliste de la Ligue des Champions, un stade de la compétition qu'Unai Emery n’avait jamais réussi à atteindre avec le PSG, l’entraîneur espagnol viserait deux anciens joueurs du club parisien afin de renforcer son effectif. En effet, selon le journaliste de Téléfoot , Julien Meynard, Unai Emery aurait jeté son dévolu sur Edinson Cavani et Giovanni Lo Celso, deux joueurs qu’il avait eus sous ses ordres au PSG. Le premier, en rotation dans l’effectif de Manchester United, a joué 15 matchs pour 2 buts et 1 passe décisive en Premier League. Le second avait été prêté à Villarreal cette saison et aurait conquis Unai Emery qui souhaiterait le faire venir définitivement. Mais la prudence est de mise, car la concurrence sur ces deux dossiers sera rude.