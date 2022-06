Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : L’annonce de la direction sur la vente du club !

Publié le 1 juin 2022 à 10h10 par Bernard Colas

Reléguée en Ligue 2, l’AS Saint-Etienne s’apprête à connaître d’importants changements. La vente du club est toujours attendue, et David Blitzer tient aujourd’hui la corde pour prendre les commandes. Un dossier qui traîne en longueur, et selon Jean-François Soucasse, la conclusion n’est pas pour tout de suite.

Peu après la relégation de l’ASSE en Ligue 2, Roland Romeyer et Bernard Caïazzo ont pris la parole dans un communiqué pour annoncer d’importants changements au sein du club. « Dans quelque temps, nous annoncerons une nouvelle importante concernant l’avenir du club et le nôtre. Une page essentielle de notre vie se tournera mais nous plaçons au-dessus de tout l’institution ASSE qui retrouvera très vite, nous en sommes convaincus, le chemin de l’élite », ont annoncé les deux dirigeants stéphanois, faisant certainement allusion au rachat du club. L’homme d’affaires américain David Blitzer est pressenti pour racheter l’AS Saint-Etienne, même si celui-ci aurait été refroidi par les débordements survenus dimanche à Geoffroy-Guichard. Les supporters attendent désormais d’être fixés sur l’avenir de l’écurie, mais selon Jean-François Soucasse, le dénouement n’est pas pour tout de suite.

« Ce sujet doit être abordé en temps et en heure par les actionnaires »