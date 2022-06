Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Klopp a tenté un coup audacieux avec Mbappé !

Publié le 1 juin 2022 à 13h15 par La rédaction

Liverpool aurait pu recruter Kylian Mbappé au nez et à la barbe du Real Madrid. Du moins, cela a un temps été l’objectif des dirigeants des Reds avant de se retirer et de témoigner de la décision finale de Mbappé de prolonger son contrat au PSG et de faire enrager la presse espagnole.

En avril 2020, le10sport.com vous révélait en exclusivité que Jürgen Klopp était entré en contact avec Wilfrid Mbappé afin de lui fait part de son intérêt de celui des dirigeants de Liverpool avant quelque temps après de contacter Kylian Mbappé en personne, toujours selon le10sport.com . Après avoir finalement prolongé son contrat au PSG pour trois saisons supplémentaires, à savoir jusqu’en juin 2025, Kylian Mbappé révélait à The Daily Telegraph avoir en effet discuté avec le comité de direction de Liverpool. « Nous avons un peu parlé, mais pas trop. On a parlé un peu. J'ai parlé à Liverpool parce que c'est le club préféré de ma mère, ma mère adore Liverpool. Je ne sais pas pourquoi, vous devrez lui demander ! (Rires). C'est un bon club et nous les avons rencontrés il y a cinq ans. Quand j'étais à Monaco, je les ai rencontrés. C'est un grand club ».

🔺 Mohamed Salah prefers to join Premier League rival next summer if no new #LFC deal agreed🔺 Offered 15% increase on terms but wants deal to be world's sixth-best paid player🔺 Liverpool set price of £42.5m for ManeFull details of #LFC transfer plans from @JamesPearceLFC ⤵️ — The Athletic UK (@TheAthleticUK) June 1, 2022

Liverpool aurait discuté pour le recrutement de Mbappé cette année !