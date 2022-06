Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Officiel : Gareth Bale annonce son départ du Real Madrid !

Publié le 1 juin 2022 à 11h30 par Arthur Montagne

En fin de contrat avec le Real Madrid, Gareth Bale a levé le voile sur son avenir. Par le biais d'un long message diffusé sur ses réseaux sociaux, le Gallois a annoncé qu'il quittait le club merengue, neuf ans après son arrivée. Handicapé par de nombreux pépins physiques, Gareth Bale restait sur des saisons mitigées mais il laisse toutefois une trace importante au sein de la Casa Blanca.

En 2013, le Real Madrid décide de s'offrir un nouveau galactique. Révélation sur la scène européenne avec Tottenham, Gareth Bale rejoint effectivement le club merengue cette année-là pour un transfert estimé à 100M€. Rapidement, il s'impose sur le front de l'attaque madrilène pour former avec Karim Benzema et Cristiano Ronaldo l'un des trios offensifs les plus prolifiques de l'histoire : la BBC. Souvent critiqué, le Gallois sera toutefois l'un des artisans des trois victoires de suite en Ligue des champions sous ordres de Zinedine Zidane. Ses buts en finale contre Liverpool en 2018, mais surtout contre l'Atlético de Madrid en 2014 auront été décisifs. Toutefois, ces dernières saisons ont été plus poussives à l'image de l'exercice qui vient de se terminer durant lequel il n'aura disputé que sept rencontres toutes compétitions confondues pour un total de 290 minutes... Par conséquent, et alors que son contrat s'achève le 30 juin, Gareth Bale annonce qu'il quitte le Real Madrid après neuf saisons, 258 matchs, 106 buts et 67 passes décisives.

It has been an honour. Thank you! #HALAMADRID @RealMadrid pic.twitter.com/T7FL2LNRrD — Gareth Bale (@GarethBale11) June 1, 2022

