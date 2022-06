Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar dégaine une grosse offre pour une star, Mbappé valide !

Publié le 1 juin 2022 à 10h00 par Arthur Montagne

Cet été, le PSG devrait se renforcer de façon importante. Et pour cause, après la prolongation de Kylian Mbappé, l'idée est de lancer un nouveau projet d'envergure et le recrutement sera scruté de près. Dans cette optique, le PSG aurait accéléré pour attirer Sadio Mané, dont le contrat à Liverpool prend fin en juin 2023. Une piste validée en interne par Kylian Mbappé. Mais le Bayern Munich est également très actif dans ce dossier.

Le marché des attaquants devraient être animés cet été. Et pour cause, bien que Kylian Mbappé ait scellé son avenir en prolongeant au PSG jusqu'en 2025, la situation contractuelle de nombreux grands joueurs offensifs va probablement engendrer des mouvements. C'est le cas de Sadio Mané. Sous contrat jusqu'en 2023 à Liverpool, l'international sénégalais serait sur le départ, six ans après son arrivée chez les Reds . « Honnêtement, je pense que la réponse que je peux vous donner maintenant est que je me sens très bien et que je suis entièrement concentré sur le match de samedi. C'est la réponse que je dois donner avant la finale. Mais revenez vers moi samedi et je vous donnerai la réponse que vous voulez entendre, c'est sûr. C'est spécial. Je vous dirai alors tout ce que vous voulez entendre », assurait Sadio Mané ces derniers jours. Mais depuis la défaite de Liverpool en finale de la Ligue des champions contre le Real Madrid (0-1), sa réponse définitive se fait toujours attendre.

🔴 Sadio Mané a décidé de QUITTER Liverpool cet été !Après 6 saisons passées à Liverpool, le sénégalais est prêt pour une nouvelle expérience.(@FabrizioRomano) pic.twitter.com/v5wiafOdfK — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) May 29, 2022

Mbappé aurait validé l'arrivée de Sadio Mané