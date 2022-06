Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Clauss fait passer un gros message à Longoria pour son avenir !

Publié le 1 juin 2022 à 9h10 par Dan Marciano

Sous contrat jusqu'en 2023 avec le RC Lens, Jonathan Clauss a, une nouvelle fois, évoqué son avenir incertain dans le nord de la France. Agé de 29 ans, le latéral droit ne souhaite pas quitter son équipe actuelle, sauf pour rejoindre un projet sportif ambitieux. Intéressé par le joueur, l'OM est prévenu.

Décevant cette saison sous les ordres de Jorge Sampaoli, Pol Lirola pourrait avoir de la concurrence la saison prochaine. Les responsables de l'OM apprécieraient le profil de Jonathan Clauss, dont l'avenir au RC Lens reste incertain. Lié aux Sang et Or jusqu'en 2023, le joueur de 29 ans, courtisé aussi par l'Atlético et l'OGC Nice, s'est prononcé sur l'intérêt de Pablo Longoria. Clauss voudrait quitter le nord de la France, seulement pour rejoindre un projet sportif solide et ambitieux.

Mercato - OM : Clauss sort du silence sur son avenir et sur l'intérêt de Longoria ! https://t.co/mIl6tVklva pic.twitter.com/ZuUDwzowIA — le10sport (@le10sport) May 31, 2022

« Partir pour partir ça ne m’intéresse pas, mais… »