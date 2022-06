Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Moussa Diaby lance un appel du pied au Qatar !

Publié le 1 juin 2022 à 16h45 par Thibault Morlain

Formé au PSG, Moussa Diaby n’a toutefois jamais réellement eu sa chance de percer avec le club de la capitale. D’abord prêté une saison à Crotone, l’international français a ensuite rejoint le Bayer Leverkusen en 2019. Un choix payant pour Diaby qui rayonne aujourd’hui en Allemagne. Mais il n’oublie pas pour autant le PSG, laissant alors la porte ouverte à un retour.

Bien que le PSG dispose de l’un des meilleurs centres de formation d’Europe, il est difficile pour ces pépites de se faire une place en équipe première. Comme beaucoup, Moussa Diaby a ainsi fait le choix d’aller exploser loin du Parc des Princes. Et aujourd’hui, c’est sous le maillot du Bayer Leverkusen que l’international français impressionne. De l’autre côté du Rhin, Diaby fait parler tout son talent, de quoi intéresser du monde. En effet, selon les différents échos, Newcastle serait prêt à tout pour recruter l’ailier de 22 ans cet été. Mais le PSG pourrait également avoir une chance…

Moussa Diaby « Paris c’est mon club formateur. Je n’exclus pas un retour au @PSG_inside , j’y réfléchirais si on m’appelle » #mercato pic.twitter.com/DOagsw3gFS — Cyrille de La Morinerie (@Morinerie) June 1, 2022

« Je n'exclus pas à un retour »