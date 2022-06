Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Salah envoie un terrible message à Ancelotti !

Publié le 1 juin 2022 à 16h00 par Thomas Bourseau

Le Real Madrid aimerait tourner la page Kylian Mbappé après un échec de taille avec l’attaquant français qui a pris la décision de prolonger son contrat au PSG pour trois saisons supplémentaires. Et afin de passer à autre chose, le Real Madrid songerait notamment à Mohamed Salah. Cependant, Carlo Ancelotti devrait une nouvelle fois échouer pour le joueur de Liverpool. Explications.

Depuis quelques mois, la situation contractuelle de Mohamed Salah fait beaucoup parler à Liverpool. Alors qu’il n’est engagé avec les Reds que jusqu’en juin 2023, un transfert lors du mercato estival aurait été une option en cas d’échec concernant les négociations entre les dirigeants du club de la Mersey et le clan Salah, un désaccord de taille étant à signaler au niveau de la proposition financière de Liverpool. De quoi donner des idées au Real Madrid qui, après avoir échoué dans l’opération Kylian Mbappé qui a finalement prolongé son contrat au PSG jusqu’à l’été 2025, forcerait le Real Madrid de Carlo Ancelotti à jeter son dévolu sur une autre star offensive. Salah remplirait les critères de sélection du Real Madrid. Cependant, le principal intéressé a écarté toute idée d’un transfert cet été la semaine dernière en conférence de presse. « Dans mon esprit, je ne me concentre pas sur le contrat pour le moment. Je ne veux pas être égoïste. Il s'agit de l'équipe maintenant, c'est une semaine importante. Je veux retrouver la Ligue des champions. Je veux voir Hendo [Jordan Henderson] avec le trophée dans ses mains et j'espère qu'il me le donnera après. Je vais rester la saison prochaine, pour sûr. C'est clair ».

🔺 Mohamed Salah prefers to join Premier League rival next summer if no new #LFC deal agreed🔺 Offered 15% increase on terms but wants deal to be world's sixth-best paid player🔺 Liverpool set price of £42.5m for ManeFull details of #LFC transfer plans from @JamesPearceLFC ⤵️ — The Athletic UK (@TheAthleticUK) June 1, 2022

Salah ne veut pas quitter la Premier League !