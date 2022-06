Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Les Verts ont identifié le successeur de Dupraz !

Publié le 1 juin 2022 à 12h30 par Arthur Montagne

Quelques jours après l'officialisation de sa relégation en Ligue 2, l'ASSE doit rapidement rebondir et se tourner vers ses futures échéances. De grands changements sont attendus en interne à l'image de l'arrivée d'un nouvel entraîneur qui remplacera Pascal Dupraz, qui a échoué dans sa mission maintien. Et tout laisse à penser qu'il s'agira de Laurent Battles.

Les temps sont durs pour l'AS Saint-Etienne. Battus au tirs-au-but par Auxerre lors des barrages, les Verts sont donc relégués en Ligue 2, et c'est dans ce contexte difficile qu'il faut reconstruire un projet. « Dans quelque temps, nous annoncerons une nouvelle importante concernant l’avenir du club et le nôtre. Une page essentielle de notre vie se tournera mais nous plaçons au-dessus de tout l’institution ASSE qui retrouvera très vite, nous en sommes convaincus, le chemin de l’élite », déclaraient dimanche Roland Romeyer et Bernard Caïazzo dans un communiqué. La vente du club est évidemment concernée par les futures annonces puisque le milliardaire américain David Blitzer serait toujours très chaud à l'idée de reprendre l'ASSE. Mais d'autres bouleversements sont attendus, que ce soit au sein de l'effectif ou sur le banc puisque Pascal Dupraz ne sera pas conservé, comme l'a confirmé Jean-François Soucasse sur France Bleu Saint-Etienne Loire ce mercredi. « Pascal Dupraz n’est pas prolongé. N'en déplaise à certains médias, il n'y avait aucun doute sur ce sujet-là et ça, dès le 5 décembre. Aujourd'hui, Pascal Dupraz a objectivement amélioré les performances du club. C'est factuel. Ce qui est douloureux, c'est de se dire que à un but près, à un match mieux préparé, indépendamment de la saison catastrophique, on aurait pu effectivement éviter cet écueil. Il a été loyal. Il a investi beaucoup dans ce club. Il a consacré beaucoup de temps et d'énergie, de travail et il est, comme nous, sur-peiné de cette situation », a confié le président exécutif des Verts.



Des discussions sont en cours entre l’#ASSE et Laurent #Battles.



S’il accepterait de venir, il aimerait pouvoir être accompagné d’un adjoint et un prépa physique.



Le dossier est tout de même compliqué, il aimerait entraîner en L1 et avoir une vision claire du nouveau projet. pic.twitter.com/n3YVIg1NKG — 𝗔𝗰𝘁𝘂𝗦𝗮𝗶𝗻𝘁𝗲́ 💚 (@actusainte) May 31, 2022

Battles idéalement placé pour succéder à Dupraz ?