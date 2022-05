Foot - Mercato - FC Nantes

Mercato - FC Nantes : Kita a tenté un coup incroyable avec... Lewandowski !

Publié le 31 mai 2022 à 22h45 par Dan Marciano

Présent à la tête du FC Nantes depuis juillet 2007, Waldemar Kita est un habitué des coups de poker sur le marché. Ces dernières années, le dirigeant franco-polonais avait tenté de recruter Mario Balotelli, et serait, aujourd'hui, sur les traces d'Arkadiusz Milik. Mais selon RMC, le responsable aurait également essayé de s'attacher les services d'un jeune Robert Lewandowski.

La saison prochaine, le FC Nantes participera à sa première compétition européenne depuis 2004. Grâce à sa victoire en Coupe de France face à l'OGC Nice, le club disputera la Ligue Europa. Il sera donc question pour les dirigeants de renforcer le groupe pour préparer, au mieux, cette échéance. Selon les informations de RMC Sport, les canaris essaieraient de recruter Arkadiusz Milik (OM), mais son salaire important risque d'être un obstacle insurmontable pour Waldemar Kita.

Kita avait tenté de recruter un jeune Lewandowski