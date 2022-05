Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Une date est annoncée pour la vente de l'ASSE !

Publié le 31 mai 2022 à 20h10 par Dan Marciano

Quelques minutes après la défaite de l'ASSE face à l'AJ Auxerre, Roland Romeyer et Bernard Caïazzo avaient annoncé des changements imminents. Pressenti pour racheter le club stéphanois, l'Américain David Blitzer pourrait trouver un accord avec les dirigeants dans les prochains jours. Certains médias évoquent la date du 12 juin pour la signature.

L'ASSE ne verra pas la Ligue 1 la saison prochaine. Pour la première fois depuis 2001, le club stéphanois évoluera à l'étage inférieur suite à sa défaite en barrage face à l'AJ Auxerre. Immédiatement après cette défaite aux tirs au but, Roland Romeyer et Bernard Caïazzo publiaient un communiqué. « Dans quelque temps, nous annoncerons une nouvelle importante concernant l’avenir du club et le nôtre. Une page essentielle de notre vie se tournera mais nous plaçons au-dessus de tout l’institution ASSE qui retrouvera très vite, nous en sommes convaincus, le chemin de l’élite » pouvait-on lire dans ce message, adressé aux supporters de l'ASSE.





Une vente officialisée le 12 juin ?