Mercato - PSG : LeBron James, Griezmann… Pogba prépare du lourd pour sa grande annonce !

1 juin 2022

Bien que le PSG soit sur les rangs pour le recrutement de Paul Pogba depuis un bon moment, les dirigeants parisiens devraient passer à côté du milieu de terrain de Manchester United, sous contrat jusqu’à la fin du mois de juin. Pour ce qui est de son futur club, il se pourrait que l’heureux élu soit la Juventus. D’ailleurs, sa décision de revenir à la Vieille Dame pourrait être annoncée dans son documentaire.

Le PSG pourrait passer à côté de l’opportunité XXL qui s’est présentée avec Paul Pogba. En effet, alors que son contrat court jusqu’au 30 juin prochain à Manchester United, une prolongation ne serait plus d’actualité, que ce soit du côté des dirigeants de Manchester United ou au sein du clan Pogba. Un départ libre pour la Juventus semblerait s’écrire à ce jour, un accord contractuel ayant été trouvé d’après différentes sources dont la Gazzetta dello Sport comme le quotidien transalpin l’a souligné ce mercredi. Au grand dam du PSG.

Gazzetta : La décision de #Pogba pourrait être annoncée dans un documentaire ("Pogbmentary") diffusé sur Prime Video. Tout est ok avec la #Juve : contrat de 3-4 ans, salaire de 7,5M+bonus qui pourrait lui permettre d'atteindre les 10M. pic.twitter.com/Fk0LstQCOD — GuillaumeMP (@Guillaumemp) June 1, 2022

La décision de Pogba pourrait être annoncée par le biais de son documentaire !