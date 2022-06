Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Dénouement imminent pour Angel Di Maria !

Publié le 1 juin 2022 à 11h45 par La rédaction

En fin de contrat avec le Paris Saint-Germain, Angel Di Maria a fait ses adieux au Parc des Princes lors de la dernière journée de Ligue 1. Alors qu’il est annoncé avec insistance du côté de la Juventus Turin, les négociations se poursuivent entre les deux parties, et pourraient prochainement aboutir à un accord.

Arrivé au Paris Saint Germain en 2015 en provenance de Manchester United, Angel Di Maria a vu son aventure au sein du club de la capitale se terminer le 21 mai dernier, lors de l’ultime match de la saison au Parc des Princes. Durant sept années, El Fideo aura fait les beaux jours du PSG, en remportant cinq fois la Ligue 1, cinq fois la Coupe de France et quatre fois la Coupe de la Ligue. Un passage couronné de succès pour l’international argentin, qui n’a pas été prolongé par sa direction, alors que son contrat expire le 30 juin prochain. Annoncé dans le viseur de la Juventus, il pourrait bien rejoindre le club transalpin dans les prochains jours.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Ángel Di María (@angeldimariajm)

Ça avance entre la Juve et Di Maria !