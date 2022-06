Mercato - PSG : Jürgen Klopp a tourné la page avec Sadio Mané !

Foot - Mercato - PSG

Bien que Liverpool réclamerait une indemnité de 50M€, soit un montant plus important que l’offre du Bayern Munich pour ce transfert, les Reds prépareraient déjà la succession de Sadio Mané, également courtisé par le PSG. Trois profils seraient discutés en coulisse pour le remplaçant de Mané pour le mercato estival.

Contrairement à Mohamed Salah qui a publiquement fait part de sa volonté d’honorer son contrat courant jusqu’en juin 2023 à Liverpool jusqu’au bout, Sadio Mané n’a pas pris un tel engagement envers les Reds . Également lié à Liverpool pour une saison supplémentaire, l’international sénégalais et vainqueur de la Coupe d’Afrique des Nations cet hiver, Mané aurait annoncé son départ dans la foulée de la défaite de Liverpool en finale de la Ligue des champions samedi soir face au Real Madrid (1-0). « Je veux remercier les fans pour tout et l'entraîneur aussi. Je souhaite à cette équipe tout le meilleur du monde » . Voici le discours que Sadio Mané aurait tenu à ses coéquipiers selon AS . L’occasion pour le PSG de mettre la main sur la star de Jürgen Klopp ? Il a été spécifié par Sport BILD que la puissance économique du PSG plairait particulièrement à Mané, qui aurait la possibilité de signer un gros contrat à 30 ans.

🔺 Mohamed Salah prefers to join Premier League rival next summer if no new #LFC deal agreed🔺 Offered 15% increase on terms but wants deal to be world's sixth-best paid player🔺 Liverpool set price of £42.5m for ManeFull details of #LFC transfer plans from @JamesPearceLFC ⤵️