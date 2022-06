Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : C’est le moment de vérité pour Paul Pogba !

Publié le 2 juin 2022 à 14h00 par Thomas Bourseau

Ce mercredi, une nouvelle page s’est tournée dans le livre de la carrière de Paul Pogba. Son retour à Manchester United n’a pas vraiment eu l’effet escompté et son départ a été officialisé à la fois par le club et le joueur ces dernières heures. Et bien que la Juventus semble avoir un avantage sur le reste de ses courtisans, le PSG et le Real Madrid ne seraient pas en reste.

Le mercato estival ouvrira officiellement ses portes le 11 juin prochain et pourrait promettre divers gros feuilletons. Certes, les opérations Erling Braut Haaland et Kylian Mbappé qui ont tenu en haleine les supporters de différents clubs et les comités de direction des équipes en question ont déjà été bouclées par un transfert à Manchester City et une prolongation de contrat jusqu’en juin 2025 au PSG. Néanmoins, d’autres opérations pourraient mettre le feu au marché des transferts et notamment le dossier Paul Pogba lors des premiers jours, voire semaines du mercato estival. En effet, ce mercredi après-midi, Manchester United a officialisé ce qui était devenu un secret de polichinelle. En effet, alors que son contrat courrait jusqu’au 30 juin, il n’a pas été prolongé d’une volonté devenue commune selon différents médias. Et le personnes chargées de la communication des Red Devils ont fait passer le message suivant quant au départ de Paul Pogba. « Le club peut annoncer que Paul Pogba quittera Manchester United à la fin du mois de juin, à l'expiration de son contrat. Tout le monde au club tient à féliciter Paul pour sa carrière réussie et à le remercier pour sa contribution à Manchester United. Nous lui souhaitons le meilleur pour les prochaines étapes d'un parcours remarquable. » . Ce qui pourrait donc faire les affaires du PSG, bien emballé par l’idée d’accueillir le champion du monde tricolore. Néanmoins, la vérité sur le déroulé des négociations est tout autre.

Manchester United n’aurait pas été déterminé pour prolonger Pogba !

Sur le plateau de Sky Sports , après l’annonce du départ libre de tout contrat de Paul Pogba, le journaliste Dharmesh Sheth s’est attardé sur les discussions entre le clan Pogba et Manchester United cette dernière année au sujet d’une prolongation de contrat. Et selon les informations récoltées par le journaliste de Sky Sports , Manchester United aurait formulé une offre de prolongation à l’occasion de la dernière intersaison. Et depuis ? Plus rien. Tout au long de la saison, l’offre de prolongation évoquée par la presse remonterait à l’été dernier et n’a pas jamais été revue à la hausse depuis alors qu’en parallèle, Paul Pogba et ses représentants attendaient des Red Devils une nouvelle offre et surtout des discussions concrètes autour de sa prolongation. Ce qui n’est jamais arrivé. Paul Pogba aurait même estimé avoir été utilisé comme bouc émissaire par Manchester United afin de cacher les problèmes sportifs et a été hué lors de sa sortie à l’occasion de sa dernière apparition à Old Trafford. Mais sans rancune finalement pour Paul Pogba qui a tenu lui aussi à faire ses adieux aux supporters de Manchester United et au club par le biais de son compte Twitter mercredi après-midi. « Je me sens privilégié d'avoir joué pour ce club. Beaucoup de beaux moments et de souvenirs, mais surtout un soutien inconditionnel des fans. Merci Manchester United ».

I feel privileged to have played for this club. Many beautiful moments and memories but most importantly an unconditional support from the fans. Thank you @ManUtd pic.twitter.com/YLT3lUHOmT — Paul Pogba (@paulpogba) June 1, 2022

Direction la Juventus ? Le PSG et le Real Madrid en embuscade !