Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Après l’annonce de son départ, Pogba a l’embarras du choix !

Publié le 1 juin 2022 à 17h15 par Thomas Bourseau

Officiellement libre de s’engager avec le club de son choix comme en atteste le communiqué de Manchester United ce mercredi, Paul Pogba ne serait pas une piste inaccessible pour le PSG bien que la tendance est à un retour à la Juventus à l’instant T. C’est du moins l’information communiquée par la presse britannique.

Paul Pogba est officiellement un agent libre depuis ce mercredi après-midi. En effet, par le biais de son compte Twitter, Manchester United a communiqué le départ de son milieu de terrain qui avait fait son grand retour au sein du club mancunien en provenance de la Juventus à l’été 2016. Et bien que le PSG semble être sur les rangs pour accueillir Paul Pogba, un retour à la Juve serait bien parti d’après la Gazzetta dello Sport qui a même affirmé ce mercredi que la décision concernant l’identité de son futur club pourrait être communiquée lors de la diffusion de son « Pogmentary » pour Amazon Prime Video le 17 juin prochain. Néanmoins, les dés ne seraient pas encore jetés pour le PSG d’après la télévision anglaise.

Juventus? PSG? Real Madrid? 🔜What's next for Paul Pogba? 🤔 pic.twitter.com/zedb576yha — Sky Sports News (@SkySportsNews) June 1, 2022

Le PSG toujours en lice pour Pogba après l’annonce de son départ de United !