Mercato - PSG : Campos reçoit le feu vert pour ce successeur de Pochettino !

Publié le 1 juin 2022 à 16h30 par Thomas Bourseau

Avec l’imminente arrivée de Luis Campos à la tête de la direction sportive du PSG pour le remplacement de Leonardo, le dirigeant portugais aurait déjà des noms bien précis pour prendre la suite de Mauricio Pochettino à la tête de l’effectif du PSG. D’Antonio Conte à Christophe Galtier en passant par Thiago Motta et Ruben Amorim, Campos pourrait compter sur l’aval de Pablo Sarabia concernant Amorim, sur le point de faire son grand retour au PSG après une saison en prêt au Sporting Lisbonne.

Il y a tout juste un an, Mauricio Pochettino aurait pris en considération un départ du PSG, seulement six mois après sa nomination à la tête de l’effectif parisien, pour revenir à Tottenham voire même de prendre les rênes du groupe de l’équipe première. Finalement, Nuno Espirito Santo était nommé chez les Spurs et Carlo Ancelotti a effectué son grand retour au Real Madrid où il a à la fois raflé la Ligue des champions et la Liga cette saison. De son côté, Pochettino a prolongé son contrat pour une saison supplémentaire au PSG. Néanmoins, une séparation semble être devenue inéluctable et ne serait qu’une question de temps avec le nouveau projet sportif auquel Luis Campos serait à la tête dans les prochains jours afin de remplacer le directeur sportif toujours officiellement en poste, à savoir Leonardo. Et hormis le nom de Christophe Galtier qui revient avec insistance ces derniers temps au PSG pour la succession de Mauricio Pochettino, Luis Campos aurait activé d’autres pistes selon TMW , qui a affirmé que Thiago Motta, Antonio Conte ou encore Ruben Amorim seraient des options prises en considération par le futur directeur sportif du PSG.

🎙Sarabia: "Rúben Amorim est un bon entraîneur et le #PSG est un grand club. Il a une philosophie de jeu incroyable et c’est l’une des plus grandes forces du Sporting. Ruben Amorim et le PSG est un bon mariage, mais la décision leur appartient." #SportingCP pic.twitter.com/r6xJpaBcVb — 𝐒𝐩𝐨𝐫𝐭𝐢𝐧𝐠 𝐂𝐏 𝐅𝐫𝐚𝐧𝐜𝐞 🇫🇷 (@FR_SportingCP) June 1, 2022

Sarabia se livre sur le rôle d’Amorim sur son prêt au Sporting et sur un potentiel «mariage» avec le PSG !