Mercato - PSG : Le Real Madrid tient une vengeance à 100M€ pour Kylian Mbappé !

Publié le 1 juin 2022 à 17h30 par Thomas Bourseau

Afin d’oublier l’énorme échec que s’est avéré être le dossier Kylian Mbappé, le Real Madrid compterait se venger du PSG en lui chipant au nez et à la barbe Aurélien Tchouaméni, piste validée par le futur directeur sportif Luis Campos. Et bien que le club merengue semble s’approcher de son but, le PSG n’aurait pas encore baissé les armes.

Pendant près d’un an, le comité de direction du Real Madrid, présidé par Florentino Pérez, s’est mis en quatre afin d’attirer Kylian Mbappé au sein du club merengue. En effet, alors que le champion du monde avait lui-même affirmé vouloir quitter le PSG en août dernier, en ayant fait part de sa volonté aux décideurs du Paris Saint-Germain d’aller voir ailleurs. Finalement, et bien que le Real Madrid ait tenté sa chance en toute fin de mercato, le PSG a campé sur ses positions et a refusé de vendre Kylian Mbappé, au risque de le laisser partir libre de tout contrat un an plus tard. Et alors que la presse espagnole commençait déjà à célébrer l’arrivée en tant qu’agent libre de Kylian Mbappé cet été, Mbappé a finalement prolongé son contrat pour trois saisons supplémentaires au PSG, soit jusqu’en juin 2025. De quoi considérablement irriter le Real Madrid qui aurait pris la décision de tourner la page en public, comme l’a révélé le président Florentino Pérez après le 14ème sacre en Ligue des champions du Real Madrid samedi. « Mbappé était au Real Madrid était une possibilité puis il a fait son choix. C’est sa propre décision. Le Real Madrid sera le Real Madrid, Mbappé sera Mbappé et le PSG sera le PSG. Rien ne changera à cause de cette opération ». Et au micro de Movistar, il en a rajouté une couche : « Mbappé est déjà oublié, il ne s'est rien passé. Madrid a fait une saison parfaite et c'est un problème oublié. Aujourd'hui, Mbappé n'existe pas, il y a la fête du Real Madrid ».

🚨Info : Le Real Madrid et l'AS Monaco sont en passe de trouver un accord autour de la somme exceptionnelle de 100M€ bonus compris pour Aurélien Tchouameni 🇫🇷.• Derniers détails à régler dans les prochains jours ⏳️.https://t.co/xcMJGhgNVc — Santi Aouna (@Santi_J_FM) May 31, 2022

Le Real Madrid proche d’un accord avec Monaco pour Tchouaméni ?

Et afin de passer à autre chose, le Real Madrid aurait jeté son dévolu, comme ce fut le cas l’année dernière avec Eduardo Camavinga, sur un autre jeune talent français. En effet, à en croire AS , Marca et Foot Mercato , le Real Madrid serait à deux doigts de boucler l’arrivée d’Aurélien Tchouaméni. Bien qu’il soit sous contrat jusqu’en juin 2024 à l’AS Monaco, l’international français ferait du club merengue sa priorité absolue et il semblerait, selon FM , qu’un accord soit tout proche d’être trouvé entre le Real Madrid et l’AS Monaco au niveau du montant de l’opération qui s’élèverait à 100M€, bonus compris. RMC Sport a confirmé la tendance en apportant un complément d’information qui est le suivant. L’indemnité du transfert serait de 80M€ et les différents bonus monteraient à 20M€.

Mais le PSG n’aurait pas dit son dernier mot !