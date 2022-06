Foot - ASSE

ASSE : Remontada, Amazon... Les Verts avaient un projet surréaliste avec Dupraz !

Publié le 1 juin 2022 à 15h45 par La rédaction

En s’inclinant aux tirs au but face à l’AJ Auxerre en barrages de Ligue 1, l’AS Saint-Etienne, club historique du championnat de France, a entériné sa relégation en Ligue 2. Une catastrophe pour les Verts, qui ne s’attendaient visiblement pas à descendre dans l’échelon inférieur, en témoigne cette improbable anecdote sur la saison stéphanoise.

La saison en enfer de l’AS Saint-Etienne s’est conclue par un scénario catastrophique mais inévitable. Dix-huitièmes de Ligue 1, les Stéphanois ont dû jouer leur survie dans l’élite en barrages aller-retour face à l’AJ Auxerre. Défaits aux tirs au but par les Auxerrois à Geoffroy-Guichard, les Verts ont ainsi manqué de se maintenir en Ligue 1, provoquant leur relégation en Ligue 2. Un véritable séisme pour cette équipe mythique aux dix titres de champion de France qui, vraisemblablement, ne s’attendait pas à connaître une telle désillusion.

C’est terminé. Les Verts sont relégués. — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) May 29, 2022

L'ASSE préparait un film… pour son maintien !