ASSE : Les Verts contre-attaquent face à leurs supporters !

Publié le 31 mai 2022 à 17h00 par La rédaction

Peu de temps après avoir annoncé vouloir lancer des poursuites judicaires, l'AS Saint-Etienne a décidé de porter plainte après les violents incidents ayant émaillé la fin de la rencontre face à l'AJ Auxerre, match ayant entériné la descente historique du club stéphanois en Ligue 2.

C'est un véritable cauchemar que l'AS Saint-Etienne a connu dimanche soir. En perdant les tirs au but des barrages face à l'AJ Auxerre, le mythique club aux dix titres de champion de France a définitivement acté sa relégation en Ligue 2. Immédiatement après le pénalty victorieux des Auxerrois, la pelouse du stade Geoffroy-Guichard s'est fait envahir par les supporters mécontents de leur équipe, avec une pluie de fumigènes et de bombes agricoles dans l'enceinte stéphanoise. Alors que l'ASSE avait annoncé vouloir réagir à ce déchainement de violence, les Verts sont passés à l'action aujourd'hui en publiant un communiqué de presse, dans lequel les dirigeants annoncent avoir porté plainte.

Suite aux graves incidents survenus à l’issue d'#ASSEAJA, le club a déposé une plainte ce jour.Par ailleurs, la Commission de discipline de la LFP a décidé de mettre le dossier en instruction. L’audience est fixée au jeudi 23 juin 2022. — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) May 31, 2022

L'ASSE porte plainte contre X !