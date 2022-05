Foot - ASSE

ASSE : Vente, entraîneur, départs… Ce qui attend l’ASSE après la relégation !

Publié le 31 mai 2022 à 15h00 par Thibault Morlain

Le pire est finalement arrivé pour l’ASSE. Alors que les Verts avaient réussi à accrocher la 18ème place, synonyme de barrages, les hommes de Pascal Dupraz ont finalement échoué face à Auxerre dans leur quête de maintien en Ligue 1. La saison prochaine, l’ASSE évoluera alors en Ligue 2 et suite à cette relégation, l’été promet d’être chargé du côté du Forez où les changements seront nombreux.

En décembre dernier, occupant alors la 20ème place de Ligue 1, l’ASSE avait décidé de limoger Claude Puel et de confier les commandes à Pascal Dupraz. Ce dernier s’était alors vu confier une mission commando : celle de maintenir les Verts dans l’élite du football français. La bataille était alors engagée pour l’ASSE, qui a fini la saison avec un bilan de 7 victoires, 11 matchs nul et 20 défaites. De quoi toutefois permettre aux Stéphanois d’accrocher une 18ème place et d’y croire toujours pour rester en Ligue 1. Pour cela, il fallait alors disputer les barrages face à Auxerre. Et après un nul à l’aller (1-1), tout allait se jouer à Geoffroy-Guichard. Finalement, à domicile, l’ASSE a chuté aux tirs au but, scellant ainsi sa descente en Ligue 2. Une catastrophe pour le club de Roland Romeyer et Bernard Caïazzo, qui ne devraient toutefois plus rester très longtemps à la tête des Verts. En effet, à Saint-Etienne, le premier gros changement devrait être la vente du club. Cela fait maintenant plus d’un an que l’ASSE a été mise en vente et après de nombreux rebondissements, cela serait maintenant imminent. « Dans quelque temps, nous annoncerons une nouvelle importante concernant l’avenir du club et le nôtre », pouvait-on lire dans un communiqué de Romeyer et Caïazzo ce dimanche soir.

Quel entraîneur pour l’ASSE ?

Pour l’ASSE, il faudra ensuite se pencher sur la question de son futur entraîneur. Une certitude : Pascal Dupraz ne restera pas. Engagé jusqu’à la fin de la saison, il avait toujours été très clair que sa mission ne devrait pas aller au-delà. Selon les informations de L’Equipe , il était acté depuis bien longtemps que Dupraz ne continuerait pas à l’ASSE la saison prochaine, y compris en cas de maintien. Mais qui viendra alors s’asseoir sur le banc de touche ? A en croire le quotidien sportif, la priorité se nomme Laurent Batlles, actuellement libre de tout contrat suite à son départ de Troyes. La mission sera alors de le convaincre de presse les commandes de l’ASSE en Ligue 2 alors que certains postes en Ligue 1 pourraient se libérer. D’autres options seraient toutefois à l’étude du côté de l’Etrat, où les noms de Michel Der Zakarian et Sabri Lamouchi seraient aussi cochés.

Quel effectif pour l’ASSE ?

La reconstruction de l’ASSE se fera également au sein de l’effectif actuel. Les départs risquent d’être nombreux dans le Forez, à commencer par les joueurs qui avaient été prêtés cet hiver comme Paul Bernardoni ou Sada Thioub et qui ne resteront pas. Ensuite, nombreux sont les Stéphanois à arriver au terme de leur contrat. Tandis qu’Arnaud Nordin va rejoindre Montpellier libre, Timothée Kolodziejczak, Eliaquim Mangala, Miguel Trauco, Ryad Boudebouz, Wahbi Khazri et Romain Hamouma pourraient aussi partir librement. Enfin, certains éléments pourraient être vendus afin de faire rentrer de l’argent dans les caisses de l’ASSE. Cela vaut notamment pour Etienne Green, Lucas Gourna-Douath ou Adil Aouchiche.