Polémique - ASSE : Après la descente en Ligue 2, les supporters sèment le chaos !

Publié le 30 mai 2022 à 21h30 par Dan Marciano

La descente en Ligue 2 n'est pas passée auprès des supporters de l'ASSE présents au stade Geoffroy-Guichard ce dimanche. Certains d'entre eux ont pénétré sur la pelouse, dès la fin de la rencontre, pour s'en prendre aux joueurs, qui ont dû se réfugier dans les vestiaires. Des scènes de chaos, qui pourraient être lourdes de conséquences pour les Verts.

Après 1962, 1984, 1996 et 2001, l'ASSE va descendre pour la cinquième fois de son histoire en Ligue 2. Battu par l'AJ Auxerre lors de la séance des tirs aux buts (1-1 au coup de sifflet final), le club stéphanois n'est pas parvenu à sauver sa peau dans l'élite. C'était attendu, quelques minutes après le coup de sifflet final, des supporters se sont rendus sur la pelouse pour exprimer leur mécontentement. Certains munis de fumigènes et de feux d'artifice ont voulu s'en prendre aux joueurs, qui n'ont eu d'autres choix que de se réfugier dans les vestiaires. Le bouclier de CRS positionné devant les tribunes n'a pas pu stopper l'envahissement de terrain. « En dépit d’un dispositif exceptionnel et renforcé, de près de 500 agents, de nombreux supporters ont envahi la pelouse au coup de sifflet final de la rencontre contre l’AJ Auxerre. Certains se sont rendus ensuite coupables de plusieurs dégradations et d’actes de violence en direction des acteurs du jeu, des agents de sécurité, des forces de l'ordre et du public de la tribune Pierre-Faurand. L’ASSE condamne fermement ces agissements, apporte tout son soutien aux personnes touchées et entamera les procédures judiciaires qui s'imposent » peut-on lire dans un communiqué publié par l'ASSE. La préfecture de la Loire a annoncé que quatorze policiers et supporters, mais aussi deux joueurs de l'AJ Auxerre ont été légèrement blessés. Parmi eux, la fille en bas âge de Zaydou Youssouf, qui s'est retrouvé en insuffisance respiratoire à cause des gaz. A l'extérieur, la tension n'est pas redescendue. Certains hommes ont détérioré la voiture des joueurs et ont échangé quelques coups avec des stadiers comme le raconte L'Equipe . Un escadron de gendarmes mobiles est ensuite arrivé aux abords du stade pour ramener le calme.

En dépit d’un dispositif exceptionnel et renforcé, de près de 500 agents, de nombreux supporters ont envahi la pelouse au coup de sifflet final de la rencontre contre l’AJ Auxerre.Communiqué officiel 👇 — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) May 29, 2022

« J'ai flippé, car je ne sais pas combien j'en ai pris sur la gueule»

Entraîneur de l'AJ Auxerre, Jean-Marc Furlan n'a pas caché sa tristesse après ces incidents. « J'ai flippé, car je ne sais pas combien j'en ai pris sur la gueule. J'ai pleuré. Les joueurs aussi. On est tous rentrés rapidement et on a eu peur qu'il en manque. On les a tous comptés. Quelque part, j'ai envie de vous dire que ça n'existe que chez nous, car il y a des pays, notamment en Angleterre où ça a été dramatique, qui ont complètement éteint tout ça. Chez nous, il y a eu beaucoup de violences dans nos stades ces derniers mois, sans qu'on n'ait pu les réfréner. C'est un peu triste et je ne sais pas comment éradiquer la violence répétitive du public en Franc e » a confié le technicien après la rencontre.

« Le retour au calme et à l’apaisement est nécessaire »