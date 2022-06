Foot - Mercato - RC Lens

Mercato : Le remplaçant de Kalimuendo arrive au RC Lens !

Publié le 2 juin 2022 à 5h00 par Thibault Morlain

Cela faisait deux ans qu’Arnaud Kalimuendo était prêté au RC Lens. Mais voilà que l’attaquant va retourner au PSG, laissant ainsi une place dans l’attaque des Sang et Or. Toutefois, la direction lensoise n’a semble-t-il pas mis longtemps avant de trouver celui qui doit venir faire oublier Kalimuendo. Et c’est un certain Adam Buska qui est attendu dans le nord de la France.

Lors de cette saison 2021-2022, Arnaud Kalimuendo a fait forte impression avec le RC Lens. A 20 ans, il a ainsi inscrit 12 buts en Ligue 1. Toutefois, l’attaquant initialement prêté par le PSG ne devrait plus être là la saison prochain bien que les Sang et Or restent à l’affût au cas où. Il faut donc préparer la vie dans Kalimuendo à Lens. Et la direction lensoise serait d’ores et déjà en passe de régler ce problème avec l’arrivée d’Adam Buska en provenance de MLS et du New England Revolution.

« Nous semblons être sur le point de finaliser l’accord »