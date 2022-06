Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le refus de Mbappé a fait un heureux au Real Madrid !

Publié le 2 juin 2022

Au Real Madrid, on pensait déjà accueillir Kylian Mbappé cet été. Finalement, le Français a fait faux bond aux Merengue, préférant prolonger avec le PSG. Chez les Merengue, on est tombé de très haut et la déception était forcément immense. Enfin pas chez tout le monde. En effet, Eden Hazard semble voir d’un très bon oeil le fait que Mbappé ne soit pas venu au Real Madrid…

Le PSG ou le Real Madrid ! Tel était donc le dilemme de Kylian Mbappé. Au terme d’une longue réflexion, le Français a fini par choisir de prolonger avec les champions de France. Au grand dam des Merengue, qui pensaient avoir la parole de Mbappé pour les rejoindre lors de ce mercato estival. Cela ne sera finalement pas le cas. Un gros coup dur pour le Real Madrid donc, mais pas forcément pour Eden Hazard, qui va ainsi pouvoir avoir l’occasion d’enfin briller avec la Casa Blanca, ce qui n’aurait pas forcément été le cas si Mbappé avait été là.

« Avec Mbappé, les places seraient devenues encore plus chères »