Mercato - OL : Jean-Michel Aulas se fait refroidir pour un énorme retour à l’OL !

Publié le 2 juin 2022 à 2h00 par Thibault Morlain

Ces dernières années, l’OL a formé de nombreux talents qui sont ensuite partis exploser dans les plus grands clubs d’Europe. Mais voilà que sur les bords du Rhône, on rêve de revoir ces joueurs formés à l’OL. Régulièrement, il est ainsi question d’un possible retour pour ces anciens Lyonnais. Actuellement libre de tout contrat, Corentin Tolisso ne s’imagine toutefois pas revenir tout de suite…

Avec le PSG, l’OL dispose de l’un des meilleurs centres de formation en France, mais également en Europe. Les talents sont nombreux à sortir. Actuellement, au sein de l’effectif de Peter Bosz, Castello Lukeba, Malo Husto, Maxence Caqueret ou encore Houssem Aouar sortent notamment des équipes de jeunes. Avant eux, ce sont Karim Benzema, Nabil Fekir, Alexander Lacazette, Samuel Umtiti ou encore Corentin Tolisso qui se sont révélés à l’OL avant de rejoindre les plus grands clubs européens. Mais pour ces joueurs, l’histoire pourrait ne pas être totalement terminée avec les Gones puisqu’il est souvent question d’un retour sur les bords du Rhône.

A new page is turned... A big THANK YOU for these 5 beautiful years which brought me so much on a sporting and personal level ! I wish the best to @fcbayern for the years to come! #MiaSanMia #TeamTHM pic.twitter.com/SkP6fwiY4u — Corentin Tolisso (@CorentinTolisso) May 30, 2022

« Aujourd'hui, j'ai encore envie de jouer la Ligue des champions »