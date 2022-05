Foot - Real Madrid

Real Madrid : Au Real Madrid, on donne déjà le Ballon d'Or à Karim Benzema !

Publié le 31 mai 2022 à 22h30 par Amadou Diawara

Etincelant tout au long de la saison, Karim Benzema a permis au Real Madrid de remporter à la fois la Liga et la Ligue des Champions. Grâce à ses performances XXL, le buteur français est l'un des favoris pour remporter le prochain Ballon d'Or. Et à en croire Eden Hazard et Thibaut Courtois, le Graal ne devrait pas lui échapper cette année.

Depuis le début de la saison, Karim Benzema porte le Real Madrid a bout de bras. Auteur de prestations XXL, le buteur français a été l'un des grands artisans du sacre merengue en Liga, mais également en Ligue des Champions. Des performances qui pourraient lui permettre de soulever son premier Ballon d'Or cette année. Présent en conférence de presse ce mardi avec la Belgique, Eden Hazard a voté en faveur de Karim Benzema pour le Ballon d'Or.

😉 ¡Sonríe, que eres madridista! pic.twitter.com/dIG9IV4wvI — Real Madrid C.F. (@realmadrid) May 31, 2022

«Karim Benzema mérite de le gagner»

« Le Ballon d'Or ? Il n'y a pas photo. Il y a aussi Sadio Mane, Vinicius Jr, plein de bons joueurs qui ont fait une super saison, pleine et riche. Mais si on prend tout en compte, Karim l'a gagné à 99%, même si on ne connaît pas les votes. En tout cas, je l'espère pour lui car il le mérite. Je ne pense pas que Thibaut (Courtois) l'emportera, mais plutôt qu'il sera dans les cinq, au pire les dix premiers. S'il avait fait une aussi bonne performance en quarts et en demi-finales de Ligue des champions qu'il ne l'a fait en finale, face à Liverpool (1-0, 28 mai), il aurait été Ballon d'Or. Mais on l'a moins vu, car il a eu moins de boulot dans les tours précédents. Karim, on l'a vu à tous les matches. Il ne faut pas non plus oublier son succès en Ligue des nations (2021) avec l'équipe de France. Et en Liga, il a été impressionnant » , a jugé Eden Hazard dans des propos rapportés par L'Equipe . En plus du numéro 7 du Real Madrid, Thibaut Courtois a également milité en faveur de Karim Benzema. Et pourtant, le gardien belge postule également pour remporter le Graal cette année.

«Quand on voit comment Benzema était, c'était vraiment impressionnant»