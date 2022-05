Foot - Real Madrid

Real Madrid : Karim Benzema dit tout sur le Ballon d'Or !

Publié le 29 mai 2022 à 14h30 par Amadou Diawara

Vainqueur de la Ligue des Champions avec le Real Madrid ce samedi soir, Karim Benzema est un candidat plus que sérieux pour le prochain Ballon d'Or. Alors qu'il rêve de remporter le Graal, le buteur français a lâché toutes ses vérités sur le sujet.

Auteur d'une saison époustouflante, Karim Benzema a permis au Real Madrid de remplir ses grands objectifs de la saison. En effet, grâce à son buteur français, le club merengue a remporté la Liga, avant d'être sacré en Ligue des Champions. Ce samedi soir, les hommes de Carlo Ancelotti ont soulevé la Coupe aux Grandes Oreilles après leur victoire 1-0 en finale face à Liverpool. Une performance qu'ils doivent beaucoup à Karim Benzema, meilleur buteur de la Ligue des Champions avec 15 réalisations. Et grâce à ses performances XXL de la saison, le buteur du Real Madrid figure parmi les grands favoris pour remporter le Ballon d'Or cette année. Interrogé sur le sujet après le 14ème titre merengue en Ligue des Champions, Karim Benzema a fait clairement savoir qu'il espérait récupérer le Graal.

«En club, je ne peux pas faire mieux»

« Tu peux avoir une fois de la chance, mais pas à chaque fois. Après Paris, Chelsea et Manchester City, on mérite notre victoire, on a fourni des efforts incroyables. On est revenus à chaque fois, on n'a jamais rien lâché. On est tous importants dans ce groupe, c'est la victoire d'un vrai groupe. Terminer meilleur buteur de la Ligue des champions (15 buts), c'est exceptionnel, mais pour moi le plus important, c'est de gagner une cinquième Ligue des champions. Si le Ballon d'Or est dans un coin de ma tête ? Forcément, j'ai terminé la saison, maintenant, je vais aller en sélection. Mais je pense qu'en club, je ne peux pas faire mieux. Maintenant, on verra ce qui se passe, mais je suis fier de ce que j'ai réussi », a déclaré Karim Benzema au micro de Canal + ce samedi soir.

«Le Ballon d’Or est un rêve, en espérant qu'on se rapproche»

Ce dimanche matin, Karim Benzema en a rajouté une couche lors d'un entretien accordé à Téléfoot (TF1). « Le Ballon d’Or ? En tout cas, j’ai fait une grosse saison. J’ai gagné des titres j’ai mis des buts importants. On a tous fait une grande saison. Mais pour gagner des titres, il faut marquer, ce que j’ai fait. Le Ballon d’Or est un rêve. J’ai le temps d’y réfléchir pendant les vacances. J’ai fait mieux que l’année dernière. En espérant qu’on s’en rapproche » , a confié Karim Benzema, le buteur du Real Madrid et de l'équipe de France.