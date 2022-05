Mercato - Real Madrid : Un transfert bientôt officialisé !

Foot - Mercato - Real Madrid

Après cinq saisons sous la tunique de Chelsea, le défenseur central allemand Antonio Rüdiger, qui arrive en fin de contrat le 30 juin prochain avec le club anglais, va s’engager dans les prochains jours avec le Real Madrid, où il était annoncé avec insistance. L’officialisation ne devrait plus tarder.

Après avoir remporté la quatorzième Ligue des Champions de son histoire face à Liverpool (1-0), le Real Madrid peut désormais sereinement se tourner vers le marché des transferts, qui ouvrira ses portes dans quelques jours. La Maison Blanche devrait d’ailleurs commencer en trombe son mercato, puisqu’un joueur de classe mondiale, qui était annoncé depuis plusieurs semaines dans le viseur des Merengue , est tout proche d’intégrer l’effectif madrilène.

D’après les informations de Fabrizio Romano, le Real Madrid est sur le point d’officialiser l’arrivée d’Antonio Rüdiger (29 ans), la première recrue estivale du club, libre de tout contrat en provenance de Chelsea. Le défenseur central a déjà effectué sa visite médicale à Londres il y a quelques semaines et le contrat serait déjà signé. Toujours selon le journaliste, l’international allemand va parapher un bail de quatre ans avec Madrid, soit jusqu’en juin 2026. Une excellente opération en vue donc pour les madrilènes.

