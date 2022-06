Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : La bataille fait rage pour ce dossier de Longoria !

Publié le 2 juin 2022 à 18h45 par La rédaction

Désireux de se renforcer lors du mercato estival, l’Olympique de Marseille se montre déjà actif, et cible de nombreux joueurs dans chaque secteur. Pour le milieu de terrain, Pablo Longoria songe à Jordan Veretout. L’international français pourrait combler le départ de Boubacar Kamara, seulement, l’OM n’est pas le seul club à avoir flairé la bonne affaire.

Alors que l’Olympique de Marseille devrait se montrer très actif lors du mercato estival, la refonte de l’entrejeu va être l’un des gros chantiers de Pablo Longoria. En effet, l’avenir de Matteo Guendouzi est encore incertain, tandis que Boubacar Kamara a quitté le club librement afin de s’engager en faveur d’Aston Villa. Pour se renforcer l’OM songe notamment à Johann Lepenant ou Jordan Veretout. Toutefois, l’international français ne sera pas facile à attirer. Ses bonnes performances ont suscité les convoitises de nombreux clubs, et les Phocéens ne sont pas favoris dans ce dossier.

L’OM a du retard pour Veretout

Selon les informations du journaliste Fabrice Hawkins, il est probable que Jordan Veretout quitte l’AS Roma lors du mercato estival, et ce dernier aurait déjà plusieurs prétendants. En effet, en Italie, plusieurs clubs dont Naples s’intéressent à sa situation mais pas seulement. Newcastle et l’Olympique de Marseille ciblent également le joueur de 29 ans. Toutefois, l’OM aurait déjà du retard sur ce dossier.