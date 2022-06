Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria tente un incroyable coup au Real Madrid !

Publié le 2 juin 2022 à 11h15 par La rédaction mis à jour le 2 juin 2022 à 11h19

C’est la fin d’une longue histoire entre le Real Madrid et Marcelo. Le latéral quittera les Merengue après 16 ans de loyaux services, et se met déjà à la recherche d’un nouveau club. Plusieurs prétendants auraient déjà toqué à sa porte, notamment l’Olympique de Marseille ! Toutefois, le Brésilien donnerait sa préférence à Fenerbahçe, notamment grâce aux conseils de Roberto Carlos.

Auteur d’une très bonne saison ponctuée par une qualification pour la prochaine édition de la Ligue des champions, l’Olympique de Marseille veut se renforcer en conséquence. En effet, Pablo Longoria cible plusieurs joueurs, notamment en défense. Pour le poste de latéral gauche, si Jordan Amavi reviendra de son prêt à Nice, et que Sead Kolasinac a été recruté cet hiver, l’OM souhaiterait tout de même attirer un nouveau renfort, et penserait à Marcelo. Après 16 saisons au Real Madrid, ce dernier ne sera pas prolongé, et partira librement cet été. Le Brésilien a vu son temps de jeu chuter petit à petit suite à l’arrivée de Ferland Mendy, et n’est apparu qu’à 18 reprises cette saison. Toutefois, ce dossier ne serait pas en bonne voie pour Marseille.

Marseille n'est pas seul pour Marcelo