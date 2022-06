Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Sampaoli va provoquer un transfert cet été !

Publié le 2 juin 2022 à 9h30 par Arthur Montagne

Recruté durant l'été 2020, Luis Henrique est alors présenté comme un grand espoir du football brésilien. Mais son transfert est finalement source d'un énorme imbroglio entre André Villas-Boas et Pablo Longoria. La nomination de Jorge Sampaoli sur le banc de l'OM a dans un premier temps relancé Luis Henrique, mais ce dernier n'entre plus dans les plans du Pelado. Conscient de la situation, il ouvre désormais la porte à un départ.

C'est l'histoire d'un drôle de transfert. En effet, durant l'été 2020, André Villas-Boas, alors entraîneur de l'OM, attend l'arrivée d'un avant-centre pour concurrencer Dario Benedetto. Dans cette optique, Pablo Longoria, qui était encore directeur sportif, choisi de miser sur Luis Henrique, recruté pour 8M€. Du haut de ses 18 ans, le joueur de Botafogo est présenté comme un bel espoir du football brésilien. Mais ce n'est pas un avant-centre, ce dont André Villas-Boas va rapidement s'apercevoir, au point de reconnaître une erreur. « On a manqué un neuf de référence, on s'est raté car Luis (Henrique) ne va pas être ce joueur pour jouer dans cette position. On a fait une erreur. On va peut-être faire quelque chose en janvier pour régler ça », admettait AVB quelques mois après la signature de Luis Henrique, par conséquent très peu utilisé lors de ses débuts à l'OM.

🔵⚪Luis #Henrique 🇧🇷 accueilli comme un rois 👑 chez lui à Solânea 🇧🇷 🏍️ il est accompagné par le gardien 🧤 de L'OM Fabio Vanni #TeamOM @VanTeamOM @Vincent_1393 @maalu_0 pic.twitter.com/6YcCPcobVX — G_P19 (@gp_p19) May 27, 2022

Luis Henrique conscient de sa situation