Mercato - Barcelone : La grosse alternative de Laporta pour Lewandowski !

Publié le 2 juin 2022 à 8h45 par La rédaction

Le FC Barcelone souhaite frapper un gros coup lors du mercato estival. En effet, Joan Laporta veut offrir un effectif de grande qualité à Xavi, et tente d’attirer Robert Lewandowski. Toutefois, le Bayern Munich ne semble pas enclin à laisser partir l’attaquant de 33 ans, et le Barça songerait à Romelu Lukaku si le Polonais ne quitte pas la Bavière cet été.

Orphelin de Lionel Messi, parti lors du dernier mercato estival, le FC Barcelone a traversé une saison compliquée. Afin de pouvoir retrouver les sommets européens le plus rapidement possible, Joan Laporta souhaite attirer un attaquant de classe mondiale, capable de porter son équipe dans les moments difficiles comme pouvait le faire la Pulga . Impérial avec le Bayern Munich, Robert Lewandowski est la grande priorité du Barça. L’international polonais empile les buts, lui qui a trouvé le chemin des filets à 50 reprises en 46 rencontres, et souhaite bien faire ses valises comme il l’a confirmé : « Mon temps au Bayern Munich est terminé. Je ne vois plus aucune possibilité de continuer à jouer pour ce club désormais » . Toutefois, en cas d’échec sur ce dossier, les Blaugrana auraient déjà un plan en tête.

Barcelone s’intéresse à Lukaku