Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : La grande annonce du Barça au clan Lewandowski !

Publié le 1 juin 2022 à 22h00 par La rédaction

Désireux de quitter le Bayern Munich cet été, Robert Lewandowski est la priorité numéro une du FC Barcelone. Même si la situation financière du club catalan a de quoi inquiéter, les dirigeants barcelonais auraient confié à Pini Zahavi qu’ils pourraient s’aligner sur les exigences du clan du Polonais. L'idée serait de se baser sur les futurs accords qui seront signés pour conclure un transfert entre 30 et 50M€.

« Mon temps au Bayern Munich est terminé. Je ne vois plus aucune possibilité de continuer à jouer pour ce club désormais. Le Bayern Munich est un club sérieux et j'espère donc qu'il ne m'arrêtera pas simplement parce qu'il le peut. Je le redis », confiait ce lundi Robert Lewandowski en conférence de presse. A la recherche d’un numéro 9, le FC Barcelone serait très intéressé par l’international polonais. Et malgré la situation financière difficile, la confiance est de mise dans ce dossier.

🔥KAHN RESPONDE A LEWANDOWSKI (Vía 'Sport1')👊"Declaraciones públicas como esa no te llevan a ninguna parte". 🤔"Creo que debería saber lo que tiene en el Bayern".💣El polaco ha dicho públicamente que su era en Múnich HA TERMINADO. pic.twitter.com/8e8J8m5SWQ — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) May 30, 2022

Les dirigeants du Barça ont certifié à Zahavi qu’ils pourraient s’aligner financièrement