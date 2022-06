Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Au milieu et en attaque, Longoria ouvre de nouveaux dossiers pour cet été !

Publié le 1 juin 2022 à 20h30 par Thibault Morlain

Qualifié directement pour la prochaine édition de la Ligue des Champions, l’OM devrait être très actif cet été. En effet, Jorge Sampaoli attend des renforts pour son effectif. Pablo Longoria va ainsi devoir répondre aux attentes de son entraîneur d’autant qu’il va falloir pallier certains départs à l’OM. Le président olympien serait donc déjà au travail et les dossiers ouverts par Longoria se multiplieraient déjà.

« Le mercato c’est important, on doit améliorer l’effectif, on doit être exigeant. Des joueurs sont partis, il faut les remplacer. On veut un effectif court pour avoir une rotation entre les joueurs. Mais notre objectif est de construire un projet logique. Il y a plusieurs semaines on a commencé à travailler sur plusieurs dossiers, en attaque, au milieu de terrain avec le départ de Kamara ». Dernièrement, Pablo Longoria avait annoncé la couleur concernant le mercato à venir de l’OM. Et le président olympien avait d’ailleurs bien ciblé les gros chantiers qu’il faudra résoudre sur la Canebière durant l’intersaison. Ces dernières semaines, les pistes se sont alors multipliées pour venir renforcer l’effectif de Jorge Sampaoli à l’OM. Mais voilà que de nouveaux noms font leur apparition que ce soit au milieu de terrain, comme en attaque.

Il va falloir remplacer Kamara au milieu de terrain !

Tout d’abord, au milieu de terrain, il faudra trouver celui qui fera oublier Boubacar Kamara, parti libre à Aston Villa. Ces dernières semaines, les noms de Jordan Veretout (AS Rome), Etienne Capoue (Villarreal), Riechedly Bazoer (en fin de contrat au Vitesse Arnhem) et Axel Witsel (en fin de contrat au Borussia Dortmund) ont circulé à l’OM. Mais ces pistes ne seraient pas les seules des Phocéens. Ce mercredi, Footmercato a soufflé deux nouveaux noms, dont l’un joue actuellement du côté du LOSC. Et c’est Benjamin André qui plairait ainsi à l’OM. L’autre cible serait Evander, joueur brésilien de 23 ans qui évolue à Midtjylland.

Milik et Dieng incertains, l’OM scrute donc le marché !