Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Lewandowski, Silva… Un joueur de Xavi prend position pour le recrutement estival !

Publié le 1 juin 2022 à 15h30 par Bernard Colas

Actuellement avec la sélection espagnole pour disputer la Ligue des nations, Eric Garcia a accordé un entretien à Mundo Deportivo. L’occasion pour le défenseur du FC Barcelone d’évoquer le prochain mercato estival de son club, et le principal intéressé se montre sous le charme des pistes activées par Joan Laporta et Xavi.

Déjà très actif l’hiver dernier, avec les arrivées de Ferran Torres, Dani Alves, Adama Traoré et Pierre-Emerick Aubameyang, le FC Barcelone compte encore faire parler durant le mercato estival, et Xavi attend beaucoup de Joan Laporta. « Le président me donne confiance dans le fait que nous serons capables de nous renforcer », expliquait l’entraîneur du Barça le 21 mai dernier en conférence de presse. Quelques semaines auparavant, Xavi se montrait clair sur ses ambitions à l’approche de l’été : « Nous allons planifier à l'avance. Nous devons avoir deux joueurs de haut niveau par poste au Barça. C'est le Barça et nous avons des problèmes. Nous devons avoir deux joueurs de très haut niveau à chaque poste. » Le FC Barcelone explore donc le marché à la recherche de jolis coups, et plusieurs pistes sont déjà d’actualité. Interrogé par Mundo Deportivo , Eric Garcia n’a pas échappé au sujet avant d’affronter le Portugal avec l’Espagne.

📰 #EntrevistaMD a @ericgm3: "La Nations League es una oportunidad más para demostrar al míster que quiero estar en el Mundial de Qatar”🔙 "Ojalá pudiera decir qué nos pasó tras el Eintracht. Nos tiene que servir para reforzar más la mentalidad”https://t.co/Rlr1qBMpNP pic.twitter.com/fETTUCnvzB — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) June 1, 2022

Lewandowski, Silva, Azpilicueta, Alonso… Eric Garcia valide les plans du Barça