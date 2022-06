Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le départ de Lionel Messi est annoncé en Argentine !

Publié le 1 juin 2022 à 12h10 par Bernard Colas

Arrivé au PSG l’été dernier, Lionel Messi a vécu une première saison compliquée dans la capitale, mais l’Argentin a bien l’intention de s’imposer sous le maillot rouge et bleu, avant de filer vers la MLS à l’été 2023. Correspondant pour le média argentin Infobae, Sergio Levinsky annonce en effet que le sextuple Ballon d’Or va finir sa carrière aux États-Unis…

Alors qu’il s’imaginait finir sa carrière au FC Barcelone, Lionel Messi a vu ses plans bousculés par les problèmes financiers du club culé, l’obligeant à plier bagage. Un coup dur pour l’Argentin, une aubaine pour le PSG, qui n’a pas mis longtemps avant de passer à l’action. « Après une vie passée au même endroit ce n'est pas facile, surtout à mon âge parce que c'est autre chose de le faire plus jeune, quand t’es préparé et que quelque part tu l’as voulu. À ce moment-là je ne voulais pas ce changement, je ne l'imaginais pas, je n'y pensais pas et la vérité est que ce fut une année difficile », a reconnu Lionel Messi en début de semaine au micro de TyC Sports . Engagé jusqu’en juin 2023 avec le PSG, avec une année supplémentaire en option, Lionel Messi n’a pas l’intention de partir cet été et souhaite s’imposer du côté du Parc des Princes, mais son départ serait déjà programmé.

PSG - Malaise : Lionel Messi, c’était quoi le problème ? https://t.co/nrZbzLFETa pic.twitter.com/wC7FxawoWO — le10sport (@le10sport) May 31, 2022

Le départ de Messi programmé en 2023 ?