Mercato - PSG : C’est terminé pour Campos avec ce crack de Ligue 1 !

Publié le 1 juin 2022 à 21h15 par Thibault Morlain

Selon les derniers échos, Hugo Ekitike serait plus que jamais en partance pour Newcastle. Toutefois, pour ce qui est de l’attaquant de Reims, cela ne serait pas encore totalement réglé. De quoi alors redonner espoir au PSG et à Luis Campos, qui était annoncé sur les rangs pour Ekitike ? Pas sûr…

Au terme d’une belle saison avec le Stade de Reims durant laquelle il a confirmé tout son potentiel, Hugo Ekitike devrait faire ses valises cet été pour rejoindre un club plus huppé. Lequel ? Dernièrement, il a notamment été question d’un transfert vers le PSG. En effet, annoncé pour être le successeur de Leonardo, Luis Campos apprécierait grandement le profil d’Ekitike, pour lequel il était prêt à faire une grosse offre. Mais voilà que ce serait désormais Newcastle qui serait le mieux placé pour rafler la mise. Une opération à 46M€ serait ainsi en train de voir le jour.

Hugo Ekitike n’a pas encore pris sa décision. Dortmund et l’Inter sont là, pas le PSG.Newcastle a formulé la meilleure offre et Reims l’a acceptée comme annoncé par Foot Mercato https://t.co/0VOr7q9RpN — Fabrice Hawkins (@FabriceHawkins) June 1, 2022

Le PSG hors course ?

Suite à ces dernières informations parues concernant Hugo Ekitike, Fabrice Hawkins a apporté de nouveaux éléments concernant l’avenir du joueur de Reims. Ainsi, alors que le club rémois aurait bien accepté l’offre de Newcastle, Ekitike n’aurait lui en revanche pas encore pris une décision définitive pour la suite de sa carrière. De quoi donc donner un ultime espoir à Dortmund et à l’Inter Milan, qui sont toujours en course. En revanche, comme expliqué par le journaliste, le PSG ne serait lui plus dans l’équation.