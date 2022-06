Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un énorme échec à 46M€ pour Campos avec ce crack de Ligue 1 ?

Publié le 1 juin 2022 à 19h45 par Pierrick Levallet

Pour se renforcer offensivement cet été, le PSG souhaiterait recruter un attaquant polyvalent et penserait donc à Hugo Ekitike. Mais l’attaquant de 19 ans serait de plus en plus en train de prendre la direction de la Premier League, où Newcastle se montrerait plutôt insistant auprès du Stade de Reims.

En quête d’un nouvel attaquant polyvalent pour pallier notamment la perte d’Angel Di Maria cet été, le PSG chercherait un profil jeune et à fort potentiel. Dans cette optique, Luis Campos se serait tourné vers Hugo Ekitike. Auteur d’une saison intéressante à 10 buts et 4 passes décisives en 24 apparitions en Ligue 1, l’attaquant de 19 ans a attiré le regard de la direction parisienne, au même titre que d’autres clubs européens. L’hiver dernier, Hugo Ekitike était même tout proche de rejoindre Newcastle. Toutefois, les Magpies n’auraient pas lâché l’affaire et serait proche de rafler la mise.

Mercato - PSG : Luis Campos reçoit une réponse pour Hugo Ekitike ! https://t.co/sxeiOyAQrg pic.twitter.com/grAXzix1Yx — Le10Sport_PSG (@le10sport_psg) May 30, 2022

Newcastle et Reims ont un accord autour d’une opération à 46M€ pour Ekitike