Mercato - PSG : Eduardo Camavinga lâche un gros message au Qatar !

Publié le 1 juin 2022 à 20h45 par Thibault Morlain

Cette saison, Eduardo Camavinga a fait les beaux jours du Real Madrid. Au sein de la Casa Blanca, on ne regrette donc pas l’investissement réalisé l’été dernier, devançant alors notamment la concurrence du PSG. Camavinga a ainsi snobé le club champion du monde, ce que ne regrette en aucun cas le principal intéressé, qui laisse toutefois la porte ouverte pour l’avenir…

Révélé sous le maillot de Rennes, Eduardo Camavinga avait pris la décision de quitter la Bretagne l’été dernier. Et finalement, c’est au Real Madrid que l’international français a posé ses valises. Un choix payant tant le milieu de terrain de Carlo Ancelotti a réalisé une grosse saison avec les Merengue. Intéressé, le PSG a donc laissé filer un énorme talent, voyant Camavinga rayonner avec le Real Madrid.

« Aucun regret »