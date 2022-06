Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un attaquant de Ligue 1 lâche un message à Longoria pour son transfert !

Publié le 2 juin 2022 à 9h00 par Bernard Colas

Désireux de renforcer son secteur offensif cet été, l’OM a notamment coché le nom de Mohamed Bayo. Lié à Clermont jusqu’en juin 2024, l’attaquant a des envies d’ailleurs et le fait savoir à quelques semaines de l’ouverture du marché des transferts. Alors qu’il dispose également de quelques pistes à l’étranger, Mohamed Bayo ne ferme aucune porte.

Après avoir animé le dernier mercato estival, l’OM compte en faire de même cet été, une ambition renforcée avec la qualification acquise pour la prochaine édition de la Ligue des champions. « Le mercato c’est important, on doit améliorer l’effectif, on doit être exigeant. Des joueurs sont partis, il faut les remplacer , reconnaissait Pablo Longoria sur RMC il y a quelques jours. On veut un effectif court pour avoir une rotation entre les joueurs. Mais notre objectif est de construire un projet logique. Il y a plusieurs semaines on a commencé à travailler sur plusieurs dossiers, en attaque, au milieu de terrain avec le départ de Kamara. » Dans l’entrejeu, l’OM multiplie les pistes pour oublier son ancienne pépite, partie libre à Aston Villa. Les noms de Jordan Veretout (AS Rome), Riechedly Bazoer (en fin de contrat au Vitesse Arnhem), Etienne Capoue (Villarreal), ou encore Axel Witsel (en fin de contrat au Borussia Dortmund) ont notamment circulé à l’OM, également à la recherche de renforts offensifs comme l’a expliqué son président, d’autant que l’avenir d’Arkadiusz Milik paraît incertain. Selon Foot Mercato , le profil de Mohamed Bayo retient l'intention du club phocéen, alors que son départ de Clermont est attendu durant l’été malgré son engagement jusqu’en 2024. « J'ai envie de progresser. Je pense que je dois franchir une étape, et si ça doit passer par un départ, ce sera le cas. Pour l'instant, je suis là et on verra bien », déclarait récemment l’attaquant sur RMC . Une position réaffirmée par le principal intéressé ce jeudi matin.

🔄| D’après la rédaction @footmercato, West Ham et Francfort apprécient énormément le profil de Mohamed Bayo. l'OM aurait également supervisé le buteur Clermontois face à Lyon lors de la dernière journée du championnat.#CF63 #Mercato #MercatOM pic.twitter.com/qFvg35igFJ — Clermont Newsblog (@Cf63Newsblog) May 26, 2022

« J'ai besoin d'un nouveau projet pour me tester et savoir mes limites »